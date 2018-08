Erste Einzel-WM-Medaille für Hauswirth

Dynamisch unterwegs: Sabine Hauswirth. © KEYSTONE/SWISS ORIENTEERING/REMY STEINEGGER

Sabine Hauswirth gewinnt mit 31 Jahren ihre erste Einzel-Medaille an Weltmeisterschaften. Die Bernerin lief an den Titelkämpfen in Lettland in der Königsdisziplin Langdistanz auf den Bronzeplatz.