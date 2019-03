Erste Opfer der Terrorattacke von Christchurch beigesetzt

Trauernde in Christchurch tragen eines der bei der Moschee-Attacke am Freitag getöteten Opfer zum Friedhof. © KEYSTONE/AP/MARK BAKER

In Christchurch in Neuseeland haben am Mittwochmorgen die Beisetzungen der ersten der insgesamt 50 Opfer des Terroranschlags auf zwei Moscheen begonnen.