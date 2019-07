Rot-grün-rote Regierung im Westen Deutschlands

Der designierte Bürgermeister von Bremen, Andreas Bovenschulte (SPD), wird der erste Vorsitzende einer rot-grün-roten Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland. Nach der SPD und den Grünen hat sich nun auch die Basis der Linken für diese Koalition ausgesprochen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JONAS NOLDEN

Der Weg zur ersten rot-grün-roten Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland ist frei. Die Mitglieder der Bremer Linken billigten das Bündnis in einer Urabstimmung, wie die Partei am Montagabend in der Hansestadt nach der Auszählung mitteilte.