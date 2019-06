Gmelin und Delarze/Röösli holen an der Heim-EM Silber

Patricia Merz (links) und Frédérique Rol gewinnen im Leichtgewichts-Doppelzweier EM-Bronze © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Jeannine Gmelin im Einer und Barnabé Delarze/Roman Röösli im Doppelzweier gewinnen an den Ruder-Europameisterschaften auf dem Rotsee in Luzern die Silbermedaille.Skifferin Jeannine Gmelin hat an der Heim-EM die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst.