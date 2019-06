Erste Swiss Influencer Awards vergeben

Zoë Pastelle hat in der Kategorie Lifestyle gewonnen. © Keystone

In Zürich wurden am Donnerstag die ersten Schweizer Influencer Awards verliehen. Unter anderem haben Wendy Holdener, Luca Hänni und Zoë Pastelle gewonnen. Alle weiteren Gewinnerinnen und Gewinner findest du in unserer Galerie.