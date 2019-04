Erster kommerzieller Flug von SpaceX Schwerlastrakete erfolgreich

Die gegenwärtig stärkste Trägerrakete der Welt, die Falcon Heavy von SpaceX, hat in der Nacht auf Freitag ihren ersten kommerziellen Einsatz erfolgreich absolviert und einen Satelliten ins All gebracht. © KEYSTONE/AP/JOHN RAOUX

Die Schwerlastrakete Falcon Heavy des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hat ihren ersten kommerziellen Flug absolviert. Die Rakete startete am Donnerstag (Ortszeit) vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida.Sie brachte somit einen saudiarabischen Telekommunikationssatelliten ins All.