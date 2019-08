Erster neuer Gotthard-Zug getauft

Alles bereit für die Taufe des ersten von 29 Giruno-Zügen in Bellinzona, die künftig auf der Gotthard-Linie verkehren. © David Kunz, Keystone-SDA

«San Gottardo» heisst der neue Giruno-Zug, der am Donnerstag erstmals mit Passagieren an Bord durch den Gotthard-Basistunnel gefahren ist. In Bellinzona wurde der Triebzug aus dem Hause Stadler Rail getauft.