Erster Prozess zu G20-Vandalismus in Hamburg hat begonnen

Am 7. Juli 2017 zogen anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg über 200 schwarz Vermummte marodierend durch die Stadt und hinterliessen einen Millionenschaden. Seit Dienstag stehen erstmals fünf Angeklagte wegen Landfriedensbruch vor Gericht. © KEYSTONE/EPA/CARSTEN KOALL

Fast anderthalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat am Dienstag der erste Prozess um die Brandstiftungen und Zerstörungen in der deutschen Hansestadt begonnen.Angeklagt sind vier junge Deutsche (18, 18, 22, 24) und ein Franzose (23).