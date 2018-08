Erster Punkt für GC – Kantersieg für Thun

Nathan schoss das 1:2 für GC © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Die Grasshoppers kommen in der 4. Runde der Super League zum ersten Punkt. In Lugano machen sie spät einen 0:2-Rückstand wett. Im zweiten Samstagsspiel gewinnt Thun in Neuenburg 5:1.