Erster von zwei eingeschlossenen Höhlengängern gerettet

Einsatzkräfte der Bergwacht und Feuerwehrleute sind an der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg im Einsatz. Dort wurden zwei Männer durch ansteigende Wassermassen eingeschlossen - einer konnte bisher gerettet werden. © KEYSTONE/SDMG/KRYTZNER

Der erste von zwei in einer Höhle bei Reutlingen in Baden-Württemberg eingeschlossenen Höhlengänger ist gerettet. Wie die Polizei in Reutlingen mitteilte, konnte der Mann aufgrund von «günstigen Wetterverhältnissen» im Laufe der Nacht ins Freie gebracht werden.