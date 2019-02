Erster Weltcup-Sieg für Nils Stump

Der Zürcher Nils Stump (unten) feierte in Portugal seinen ersten Turniersieg auf Weltcup-Stufe © KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT

Premiere für Nils Stump: Der topgesetzte Judoka gewinnt in Odivelas in Portugal sein erstes Turnier auf Weltcup-Stufe.Der 21-jährige Zürcher, der bisher einen Podestplatz (3.) auf Grand-Prix-Stufe vorzuweisen hatte, setzte sich in der Kategorie bis 73 kg durch.Nach einem Freilos in der 1.