Erster ZSC-Sieg gegen Biel nach fast einem Jahr

ZSC-Angreifer Pius Suter stiftet Unruhe vor Biels Tor © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Den ZSC Lions gelingt in der National League der dritte Sieg in Folge. Die Zürcher besiegen vor über 9000 Zuschauern Biel 4:0.Nach fast einem Jahr und vier Niederlagen in Serie gegen die Seeländer glückte dem ZSC wieder einmal ein Vollerfolg gegen das Team von Antti Törmänen.