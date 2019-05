Erstes Snowfarming in der Romandie wegen Olympischen Jugendspiele

Der neun Meter hohe, weisse Hügel inmitten eines grünen Fichtenwaldes bietet dem Besucher ein seltsames Bild. © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Für die Olympischen Jugendspiele 2020 (YOG 2020) in Lausanne wird in der Westschweiz erstmals Snowfarming betrieben. Am Rande des Risoud-Waldes im Vallée de Joux übersommert der wertvolle Schnee bis zum nächsten Winter.