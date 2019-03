Erstmals Grossdemo katalanischer Separatisten in Madrid

Trugen den Protest der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter erstmals in die Hauptstadt Madrid: Quim Torra (rechts), Präsident des katalonischen Regionalparlaments, und sein Vorgänger Artur Mas (links). © KEYSTONE/EPA EFE/J.J GUILLEN

Die Proteste gegen das Gerichtsverfahren gegen zwölf katalanische Separatistenführer haben am Samstag die spanische Hauptstadt erreicht. Erstmals machten Zehntausende Unabhängigkeitsbefürworter nicht in Barcelona ihrem Ärger Luft, sondern in Madrid.