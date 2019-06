Erstmals mehr als 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht

Das seien 2,3 Millionen mehr als ein Jahr zuvor und doppelt so viele wie vor 20 Jahren, erklärte Uno-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Mittwoch. Es ist zugleich die höchste Zahl von Flüchtlingen, die das Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) seit seiner Gründung im Jahr 1950 gezählt hat.

Aus dem jährlichen Flüchtlingsbericht «Global Trends», der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde, geht hervor, dass es sich bei 41,3 Millionen Flüchtlingen um Binnenvertriebene handelt. 25,9 Millionen Menschen sind vor Krieg und Verfolgung aus ihrem Land geflohen, ein Plus von 500’000 im Vergleich zum Vorjahr. Die kleinste Gruppe bilden 3,5 Millionen Asylbewerber, die noch auf eine Entscheidung über ihr Asylgesuch warten.

Vier von fünf Geflüchteten kamen in Nachbarländern unter, nicht in Europa oder den USA, wie Grandi betonte. Die grösste Bürde trügen nicht die westlichen Länder, in denen viele Politiker heute von einer Krise sprächen, die nicht mehr zu bewältigen sei.

Reiche Länder haben nach UNHCR-Angaben zusammen 16 Prozent der Flüchtlinge aufgenommen. Ein Drittel der Flüchtlinge weltweit habe Zuflucht in den ärmsten Ländern gefunden.

«Krise der Solidarität»

Die Daten «unterstreichen, dass die Zahl der vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehenden Menschen langfristig steigt», erklärte Flüchtlingskommissar Grandi. Er kritisierte eine «Krise der Solidarität». Die Welt sei zunehmend polarisiert: «Der Uno-Sicherheitsrat kann nicht einmal mehr gemeinsame Positionen finden, wenn es um humanitäre Fragen geht.»

Es gebe trotz einer oft vergifteten Sprache im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Migranten aber auch «phantastische Beispiele von Grossmut». «Auf diesen positiven Beispielen müssen wir aufbauen und unsere Solidarität für die vielen Tausenden, die jeden Tag vertrieben werden, verdoppeln», forderte Grandi.

Die grösste Zahl an Flüchtlingen wurden wie in den Jahren zuvor von der Türkei aufgenommen (3,7 Millionen), gefolgt von Pakistan (1,4 Millionen), Uganda (1,2 Millionen), Sudan und Deutschland (beide 1,1 Millionen).

Die Zahl der neuen Asylanträge von Venezolanern ist nach UNHCR-Angaben auf 350’000 explodiert. Das sind mehr als drei mal so viele wie im Jahr davor. Venezolaner machten damit ein Fünftel aller neuen Anträge weltweit aus, und sie waren mit Abstand die grösste Gruppe von Asylsuchenden, gefolgt von Afghanen und Syrern.

Weltweit die meisten neuen Asylanträge wurden wie im Jahr davor in den USA gestellt, gut 250’000. Auf dem zweiten Platz stand Peru wegen des Andrangs von Venezolanern, gefolgt von Deutschland, so das UNHCR. Hier kamen die meisten neuen Anträge von Syrern, Irakern und Iranern.

Neben den Geflüchteten gibt es weltweit Migranten, die bessere Arbeits- und Lebensbedingungen im Ausland suchen. Ihre Zahl schätzte das Uno-Büro für Migration (IOM) 2017 auf 258 Millionen weltweit.

(SDA)