Der Weltranglisten-Erste Fan Zhendong ist an den Tischtennis-WM in den Achtelfinals gescheitert © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Bei der Tischtennis-WM in Budapest ist der Weltranglisten-Erste und Turnierfavorit Fan Zhendong aus China bereits in den Achtelfinals ausgeschieden. Der 22-Jährige verlor in 2:4 Sätzen gegen seinen Landsmann Liang Jingkun.