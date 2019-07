Erzeugerpreise in China stagnieren – Verbraucherpreise stiegen

Die Erzeugerpreise in China stagnieren - die Verbraucherpreise stiegen. (Archiv) © KEYSTONE/AP CHINATOPIX

Die Erzeugerpreise in China sind im Juni überraschend nicht gestiegen. Sie verharrten im Jahresvergleich, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte.Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet, nach einem Plus von 0,6 Prozent im Mai.