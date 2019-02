Die Erzeugerpreise in China sind kaum gestiegen. (Archiv) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Die Erzeugerpreise in China sind zum Jahresauftakt so wenig gestiegen wie seit September 2016 nicht mehr. Die Preise ab Fabriktor lagen gerade einmal 0,1 Prozent höher als vor Jahresfrist, wie das Statistikamt am Freitag mitteilte.