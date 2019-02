Es «fasnächtlet» im FM1-Land

Guggenfestival Fürstenland 2019

Am Freitag und am Samstag geht es in Gossau so richtig ab. Nicht weniger als 19 Formationen treffen sich auf zwei Bühnen in der Gossauer Innenstadt und schmettern ihre Lieder durch die Gassen. Es gibt zwei Bühnen auf dem Marktplatz, einen Guggen-Nachtumzug und gefeiert wird in der Zelthalle vor dem BBC beim Gossauer Bahnhof. Der Eintritt ist frei. Infos zum «grössten Guggentreffen der Ostschweiz» findest du hier.

Apropos Fasnacht

In unserer FM1Today-Fasnachtskarte findest du alle möglichen Maskenbälle und Fasnachtsfeiereien. Zum Beispiel das «Schnäggeloch Bronschhofen». Alle weiteren Maskenbälle findest du in unserer Karte.

Herisauer Sporttage 2019

Fertig Fasnacht, her mit den Sportveranstaltungen! In der Ausserrhoder Hauptstadt Herisau finden dieses Wochenende die Sporttage statt. Die «IG Sport» feiert dabei sein zehnjähriges Jubiläum. Hier kriegst du mehr Infos und kommst zur Anmeldung. Übrigens: So sah das letztes Jahr aus.

Eishockey Cupfinal: Rapperswil-Jona Lakers gegen EV Zug

Am Sonntag gilt es für die St.Galler Eishockeyaner aus Rapperswil-Jona ernst. Kurzentschlossene müssen wir leider enttäuschen, das Spiel ist bereits komplett ausverkauft. Allenfalls findet man direkt vor dem Stadion noch einige Tickets. Viel Glück!

Faszination Schiesssport in Ebnat-Kappel

Am Wochenende finden in Ebnat-Kappel die Finalwettkämpfe Gewehr und Pistole über 10 Meter statt. Dabei werden in diversen Kategorien die Ostschweizer-Meister ermittelt. Speziell nervenaufreibend wird es am Samstagnachmittag im Final. Weitere Infos gibt es hier.

Junioren-Curling-Schweizermeisterschaft in St.Gallen

Es wird weiter munter drauflos «gespörtlet». Am Samstag und Sonntag findet im Curling-Center St.Gallen die Junioren-Curling-Schweizermeisterschaft statt. Eine Woche später messen sich dann auch die Rollstuhl-Curler in St.Gallen. Weitere Infos und Anmeldung gibt es hier.

Davoser Kinderschlittelfahrt

Zum Schluss noch etwas für die Kleinen: Nach alter Tradition treffen sich am Sonntag «eine fröhliche Schar Davoser Kinder» zu einem farbenfrohen Umzug entlang des Landwassers. Zuschauen und bewundern Kosten nichts. Hier findest du mehr dazu.

Uns ist bewusst, dass diese Liste nicht vollständig ist. Wenn dein Anlass vergessen ging, schreib ihn doch in die Kommentare. Danke!

(red.)