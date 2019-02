«Es flog sogar einmal ein Palett»

Der Kühlschrank ist ein Mittel gegen die Lebensmittelverschwendung. Die Idee: Der Verein Restessbar holt am Abend Esswaren von Grossverteilern, die übrig blieben oder bald ablaufen. Die Lebensmittel werden dann in den Kühlschrank gelegt und stehen allen zur Verfügung, die sie benötigen können. Das führte in der Vergangenheit zu Problemen.

«Es kam zu wüsten Szenen»

Am Standort im St.Galler Lachen-Quartier wurde gehamstert. Deshalb hat der Verein Anfang 2018 Regeln aufgestellt. Die Kunden durften nur einen bis zwei Artikel auswählen und mussten sich dann wieder hinten anstellen. Trotzdem kam es zu Streitereien zwischen den Personen. «Da flog auch einmal ein Palett», sagt Vorstandsmitglied Anette von Schulthess gegenüber dem Tagblatt. «Es kam zu wüsten Szenen.»

Neu in St.Fiden

Die Verantwortlichen mussten deshalb einen neuen Standort suchen. Jetzt steht der Kühlschrank beim Quartiertreff Mosaik an der Lindenstrasse. «Im Juli ziehen wir dann Bilanz und schauen, ob der Kühlschrank auch weiterhin dort stehen bleiben darf», sagt von Schulthess.

Was der Verein Restessbar unternimmt, dass es nicht zu ähnlichen Problemen wie beim alten Standort kommt, kannst du hier nachlesen.

(red.)