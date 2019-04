«Es gab nur einen Weg: Aufwärts»

Züge können steil aufwärts fahren, der Aktienkurs des Zugherstellers Stadler Rail tut’s ihnen gleich. Seit Freitagmorgen werden die Aktien des Thurgauer Unternehmen an der Börse gehandelt. Der Kurs liegt aktuell bei über 40 Franken.

Roland Kläger, Leiter Investment Solutions Raiffeisen Schweiz, wie haben Sie den Börsengang von Stadler Rail mitverfolgt?

Roland Kläger: Wir haben das Geschehen in den letzten Wochen genau beobachtet, denn der Börsengang war in aller Munde. Vor allem private Investoren haben sehr grosses Interesse an den Aktien gezeigt.

Was sagen Sie zum Start des Börsenneulings?

Der Stat ist definitiv gelungen, aber nicht überraschend. Bei dieser grossen Nachfrage hat es für den Preis nur einen Weg gegeben: Aufwärts. Mit aktuell etwa zehn Prozent Kursgewinn darf das Unternehmen mehr als zufrieden sein.

Wie kommt der Thurgauer Zughersteller bei ihren Kunden an?

Die nicht von Fantasie getriebene Firma mit soliden Umsätzen ist auf grosses Interesse gestossen. Viele Kunden wollten Aktien zeichnen, das heisst diese schon vor Börsengang kaufen. Weil das Angebot aber begrenzt ist, konnten wir nicht auf alle Wünsche eingehen. Deshalb sind einige Kunden enttäuscht.

Lohnt es sich denn überhaupt für den Otto Normalbürger, eine Stadler-Rail-Aktie zu kaufen?

Als kleiner Anleger ist es nicht so sinnvoll, einzelne Aktientitel zu kaufen. Weil so zu viel Risiko auf ein Unternehmen konzentriert ist. Auch einer sicheren, soliden Firma kann plötzlich etwas passieren. Bei kleineren Aktienbeträgen steht man mit Aktienfonds deshalb besser da.

Wie fährt der Zughersteller in die Zukunft?

Das ist schwer vorherzusagen und stark vom Geschäftsgang abhängig. Wenn Stadler in neue Märkte vorstösst und weitere Umsatzkanäle anzapft, kann der Aktienkurs durchaus nochmals steigen. Momentan ist die Aktie fair bewertet.

