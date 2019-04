«Es geht um den Ort, nicht die Rösti»

Nachdem FM1Today berichtete, dass die neuen Wirte des Äschers die Rösti nicht mehr anbieten werden, sind zahlreiche Kommentare auf Facebook eingegangen.

«Wenn ich in den Alpstein gehe, gibt es nur Rösti» oder «Keine Rösti?! Das war doch mit ein Grund, warum die Einheimischen zum Äscher sind». Andere jedoch freuen sich sehr darüber, dass etwas Neues Einzug hält. Die Teamleiterin Melanie Gmünder sagt, man habe lange darüber nachgedacht.

Keine Rösti mehr auf der Speisekarte: Was sind die Gründe dafür?

Wir haben hin- und herstudiert, ob wir die Rösti auf unsere Speisekarte setzten sollen und waren oft im Clinch. Vieles spricht dafür, vieles aber auch dagegen. Wir fanden dann aber, dass jetzt die richtige Zeit ist, Neues zu wagen und neuen Schwung hereinzubringen. Es gibt noch so viele andere Gerichte, die schweizerisch und regional sind. Ob wir die Rösti mal für eine Woche auf die Karte nehmen oder nicht ist noch offen – das werden wir noch sehen.

Ist euch diese Entscheidung schwer gefallen?

Mir persönlich nicht so, nein. Es gibt überall Rösti und den Hype darum verstehe ich nicht ganz. Es gibt noch vieles anderes und der Äscher hat auch so eine schöne Magie – es dreht sich hier oben nicht alles rund um die Rösti.

Was sind die Alternativen auf der Karte?

Wir haben uns entschlossen, am Anfang eine kleine Karte anzubieten und setzen auf die Ribelmais-Bramata. Wenn man sich streckt und über die Berge hinausschaut, sieht man schon fast die Ribelmais-Plantagen. Es ist regional und man kann schöne Variationen damit kreieren.

Einige Leute fragen sich, warum sie ohne Rösti auf den Äscher sollen. Was würdet ihr diesen sagen?

Hier oben muss man die Magie spüren, der Ort an sich ist ja der Grund, herauf zu wandern. Es ist ein wunderbares Restaurant an diesem schönen Felsen – das soll die Motivation sein, herzukommen und nicht die Rösti.

(rh/str)