Mehrere Schiffe ausgebrannt

Die Geburt des ersten Kindes von Prinz Harry und Herzogin Meghan, eines Buben, ist am 6. Mai 2019 vom Königshaus bekannt gegeben worden. Die Bevölkerung freute sich schon lange auf das Ereignis. (Archiv) © Keystone/EPA/WILL OLIVER

Mehrere Rundfahrtschiffe sind am Neusiedler See in Österreich ausgebrannt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte standen zwei Rundfahrtboote vollständig in Flammen, wie Feuerwehreinsatzleiter der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Montag sagte.