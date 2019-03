«Es ist erstaunlich, dass nicht mehr passiert ist»

Um die verletzte Autofahrerin aus ihrer misslichen Lage zu retten, musste die Feuerwehr das Autodach entfernen. © Landespolizei Fürstentum Liechtenstein

Eine ältere Dame verursachte in Vaduz einen Selbstunfall, der so nicht alle Tage stattfindet: Auf der Herrengasse verlor sie aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ungebremst raste sie in einen Baum und wurde trotz der enormen Aufprallenergie nur mittelschwer verletzt.