Am 1. August beschäftigte das Feuer- und Feuerwerksverbot die ganze Schweiz. Am Nationalfeiertag gab es wegen der grossen Trockenheit kein Feuerwerk. Nun geht es auch den Nachbarn so. Normalerweise wird in Liechtenstein um 22 Uhr ein halbstündiges Feuerwerk beim Schloss Vaduz gezündet. Zum ersten Mal seit 15 Jahren fällt dieses grosse Highlight aus. Die Liechtensteiner nehmen es aber gelassen.

Endlich ein wenig Abwechslung

«Es ist schade, dass es kein Feuerwerk gibt. Wir sind es es uns einfach gewohnt», sagt Sheila aus Schaanwald. «Wir geniessen den Staatsfeiertag aber trotzdem und hoffen, dass es am Abend eine schöne Show gibt.» Anstatt des Feuerwerks ist ein 3D-Lichtspektakel geplant. Auf diese Show freut sich auch Robin aus Triesen. Er findet die Abwechslung sogar gut. «Mich stört es überhaupt nicht, dass es kein Feuerwerk gibt. Ich habe es schon so oft gesehen und finde es deshalb spannend, dass es dieses Jahr eine Lichtshow gibt. Es muss nicht immer klepfen.»

Spass und liebe Menschen

Dass der Staatsfeiertag bei weitem nicht nur aus dem traditionellen Feuerwerk besteht, merkt man schnell, wenn man sich im Vaduzer Städtle umhört. «Es geht vor allem darum, dass man Spass hat und viele Freunde trifft», sagt Nathalie aus Triesenberg. Dem pflichtet auch Valeria aus Mauren bei. «Da ganze Land ist hier und man kennt überall Leute. Das macht für mich den Staatsfeiertag aus.»

«Wem ghörsch? Häsch Böda und musch tala?»

Kaum jemand trauert dem Feuerwerk heute nach. Fast alle freuen sich, dass im Land so viel los ist, dass man in Kontakt mit Menschen kommt und dass es an den Ständen gutes Essen gibt. Da das Fürstenfest auch viele Schweizer ins Land lockt, kommt es hie und da zum lustigen Austausch zwischen den Landsnachbarn. «Wenn man uns fragt, was typisch für Liechtenstein ist, dann erzähle ich den Schweizern von den drei Fragen», sagt Julian aus Eschen. Diese lauten: «Wem ghörsch? Häsch Böda und musch tala?» Das beutet so viel wie: Wer sind deine Eltern? Gehört dir Land? Und musst du es teilen? Der Staatsfeiertag in Liechtenstein sorgt auch für Kontakt über die Landesgrenze aus. Und dies ist weit wertvoller, als ein Feuerregen, der vom Himmel kommt.

