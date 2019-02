Spital Flawil soll privatisiert werden

Das Interesse an der Zukunft des Flawiler Spitals war gross: Rund 800 Besucher nahmen am Bevölkerungsgespräch teil. Laut dem Spitalverbund ist das Flawiler Spital eines der fünf im Kanton St.Gallen, das wegen finanzieller Probleme auf der Abschussliste steht. Viele Flawiler bangen um die Gesundheitsversorgung in ihrer Region.

«Wir haben Angst»

«Im Spital spüren wir eine Unsicherheit, wie es weitergeht. Die Informationen werden schlecht weitergegeben. Wir haben Angst», sagt eine Mitarbeiterin des Spitals Flawil gegenüber TVO. Für Felix Sennhauser, Verwaltungspräsident Spitalverbund St.Gallen, werden die Vorwürfe der Bevölkerung mittlerweile immer persönlicher: «Es tut mir manchmal weh, wenn man mir Unehrlichkeit vorwirft. Sobald wir mehr wissen, werden wir klar und transparent informieren.»

Privatisierung sei fortgeschritten

Die Gemeinde Flawil ist unterdessen schon selber aktiv geworden: Konkret soll die Gemeinde einen privaten Investor an Land gezogen haben, die Pläne für eine Privatisierung seien sogar schon fortgeschritten.



(TVO/red.)