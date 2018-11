Es werden mehr Luchse gezählt

Um die Luchspopulation in der Nordostschweiz zu erheben, wurden an 70 Standorten Fotofallen aufgestellt. (St. Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei) © St. Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei

An 70 Standorten in der Nordostschweiz wurden im letzten Winter während 60 Tagen je zwei Fotofallen aufgestellt. In rund der Hälfte fanden sich Aufnahmen von Luchsen. Insgesamt nimmt die Population zu.