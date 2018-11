Dies sagte sie den Zeitungen der deutschen Funke ‎Mediengruppe vom Montag.

Schon als Jugendliche sei sie vor allem wegen ihres ‎Körpers immer wieder Opfer von Beschimpfungen und Hänseleien geworden. ‎‎«Wenn ich meinem Ich von damals einen Rat geben dürfte, dann den: Reiss dich ‎zusammen, die Reise wird holprig», sagte die «Toy»-Sängerin. Inzwischen könne sie aber mit ‎Hasskommentaren umgehen. Falls jemand negative Energie verbreite, ‎habe sie gelernt, dies auszublenden, sagte sie.

Noch wenige Monate vor ihrem Durchbruch lebte Barzilai zurückgezogen bei ‎ihren Eltern. «Es war eine Zeit, in der ich nicht erwachsen werden wollte», sagte sie in dem Interview vom Montag. «Ich ‎hatte mich wie in einem schön warmen und dunklen Keller eingeschlossen, als ‎wollte ich mich verstecken. Ich lebte wie im Schatten.»

(SDA)