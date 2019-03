EU beschliesst besseren Schutz von Whistleblowern

Whistleblower wie ihn wie die EU künftig besser schützen: Chris Wylie, früherer Mitarbeiter der in den Facebook-Skandal verwickelten britischen Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Whistleblower werden in der EU künftig besser geschützt. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in der Nacht zum Dienstag in Strassburg auf EU-weite Mindeststandards zum Schutz der Hinweisgeber.