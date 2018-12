EU einigt sich auf Verbot von Einwegplastik

Dem Plastik geht es an den Kragen: Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten haben sich am Mittwochmorgen in Brüssel auf ein Verbot von Wegwerf-Produkten aus Kunststoff in der EU geeinigt. (Archiv) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerf-Produkte aus Kunststoff sollen in der EU künftig verboten werden. Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten einigten sich am Mittwochmorgen in Brüssel auf eine entsprechende Regelung.