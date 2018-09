EU-Finanzminister ringen in Wien um Digitalsteuer

Streit um Besteuerung von Internet-Konzernen: Die EU-Finanzminister versuchen an ihrem Treffen am Samstag in Wien, endlich eine gemeinsame Linie bei der Digitalsteuer zu finden. © KEYSTONE/AP/JENS MEYER

Die EU-Finanzminister sind sich uneins in der Frage der Digitalsteuer – der Besteuerung grosser Internetunternehmen wie Google. Österreichs Finanzminister und EU-Ratsvorsitzender Hartwig Löger hoffte am Samstag in Wien, sich auf eine EU-Linie einigen zu können.