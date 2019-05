EU-Gipfel in Sibiu über die Zukunft Europas hat offiziell begonnen

EU-Ratspräsident Donald Tusk (rechts), wird in Sibiu vom rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis (links) begrüsst. © KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT

Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag im rumänischen Sibiu zu Beratungen über die Zukunft Europas zusammengekommen. Zwei Wochen vor der Europawahl soll es am Abend eine Erklärung zu den Prioritäten der Staatengemeinschaft in den kommenden Jahren geben.