EU-Gipfel sucht Lösung für Juncker-Nachfolge

Zähes Ringen um die europäischen Spitzenposten: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben bis zum Montagmorgen keine Lösung für das Amt des Kommissionspräsidenten gefunden. © KEYSTONE/EPA AFP POOL/GEOFFROY VAN DER HASSELT / POOL

Beim EU-Gipfel zur Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich auch am Montagmorgen keine Lösung abgezeichnet. Nach einer Unterbrechung des Treffens in grosser Runde am Sonntagabend folgten stundenlange bilaterale Gespräche.