EU-Ratspräsident will mindestens zwei Frauen für EU-Top-Posten

EU-Ratspräsident Donald Tusk will nach eigenen Angaben mindestens die Hälfte der neuen Top-Positionen in der EU mit Frauen besetzen. Für diesen Plan habe es eine Mehrheit bei den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs gegeben, sagte Tusk am Dienstagabend nach Ende des EU-Gipfels in Brüssel. © KEYSTONE/EPA POOL/OLIVIER HOSLET