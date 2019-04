EU ringt China Zugeständnisse in Handelsfragen ab

Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang (rechts) im Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

China hat an einem Gipfeltreffen mit den EU-Spitzen Entgegenkommen in Wirtschafts- und Handelsfragen angekündigt. In der gemeinsamen Abschlusserklärung verpflichtet sich China am Dienstag, seine Märkte weiter zu öffnen und fairen Wettbewerb zu gewährleisten.