EU-Staaten einigen sich auf Sozialstandards für LKW-Fahrer

Lastwagen blockieren die Grenze zwischen Frankreich und Spanien. Lastwagenfahrer sollen in Zukunft in der ganzen EU gleiche Löhne erhalten. (Foto: Bob Edme/AP) © KEYSTONE/AP/BOB EDME

Die EU-Verkehrsminister haben sich mehrheitlich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lastwagenfahrern in Europa geeinigt. Für gleiche Arbeit am gleichen Ort solle gleicher Lohn gelten.Dies teilte Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer in der Nacht auf Dienstag in Brüssel mit.