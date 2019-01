Jugendliche zahlen mit «Asia-Euros»

Mit diesen gefälschten Banknoten sollen die Jugendlichen bezahlt haben. © Kapo GR

Die Kantonspolizei Graubünden hat in der Neujahrsnacht in San Bernardino fünf Personen angezeigt. Sie werden verdächtigt, gefälschte Euronoten mit asiatischen Schriftzeichen in Umlauf gebracht zu haben.