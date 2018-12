Eurobus passt Liniennetz an

Eurobus auf der Suche nach dem idealen Streckennetz (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Nach einem halben Jahr in Betrieb passt Eurobus bereits sein Fernbus-Liniennetz an. Mangels Kundennachfrage werden zwei Teilstrecken nicht mehr bedient. Dafür werden andere Frequenzen erhöht und in die Innerschweiz gibt es eine neue Direktverbindung.