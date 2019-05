Europäer lehnen Ultimatum des Iran zum Atomabkommen ab

Die am Atomabkommen mit dem Iran beteiligten europäischen Staaten und EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini (links) haben das von Teheran gestellte Ultimatum zurückgewiesen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA APA/HERBERT NEUBAUER

Die am Atomabkommen mit dem Iran beteiligten europäischen Staaten haben die von Teheran gesetzte Frist zurückgewiesen. Jegliche Ultimaten würden abgelehnt, hiess es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung.