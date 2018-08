Europameisterin Neff auch im Weltcup dominant

Jolanda Neff hat auch in den Abfahrten alles im Griff © KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Jolanda Neff nähert sich ihrem dritten Triumph im Gesamtweltcup weiter an. Fünf Tage nach ihrer Goldfahrt an der EM in Glasgow dominiert die St. Gallerin auch im kanadischen Monte-Sainte-Anne.