Europas Fasnachts-Höhepunkt in Altstätten

Du schaust bei einem Umzug den farbigen Papierschnipsel zu, die ein Fasnachts-Wagen in die Luft katapultiert hat und die es nun vom Himmel regnet. Plötzlich erschreckt dich eine seltsam haarige Gestalt. Sie trägt einen gigantischen Hut, eine ausdrucksstarke Maske und kunterbunte Kleider. Du zuckst zusammen, die Gestalt streckt dir schadenfreudig ein kleines Zückerchen in die Hand. Das gehört zur Fasnachts-Tradition, die tausende von Leuten in Europa motiviert, sich auffällig zu verkleiden.

Europäische Fasnachts-Hochburg in Altstätten

In der Hälfte aller Länder Europas werden Fasnachts-Traditionen ausgeübt. Darunter gehört auch der Röllelibutzen Verein Altstätten, der dieses Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum feiert. Zum Geburtstagsfest laden sie Mitte Februar zu einem Kultur- und Brauchtumstreffen ein. «Das ist Fasnacht einmal ganz anders. Es wird traditioneller Fasnachts-Brauchtum gefeiert, der in ganz Europa vorhanden ist und den man vom 15. bis 17. Februar in Altstätten bestaunen kann», erklärt der OK-Präsident Alex Zehnhäusern gegenüber FM1Today. 35 Gruppen und Zünfte aus 15 europäischen Ländern werden an jenem Wochenende in Altstätten erwartet. «Wir empfangen Gruppen aus der Schweiz, Griechenland, Italien, Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien, Slowenien, Ungarn, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, Deutschland und Österreich», zählt Zehnhäusern auf. Das Paradies für jedes Fasnachts-Herz.

Sonderausstellung im Museum Prestegg

Ebenfalls von den Röllelibutzen organisiert wurde die Sonderausstellung «Fasnachtsbrauchtum in Europa» im Altstätter Museum Prestegg, die für die Öffentlichkeit ab dem 15. Februar eröffnet wird. Ausgestellt sind 50 Fasnachts-Figuren, die das europäische Fasnachts-Kulturgut darstellen. Es sind auch die Kostüme dabei, die während des Brauchtumstreffen von den Gruppen präsentiert werden. Gesammelt wurden alle Figuren vom Innenschweizer Andreas Winet, der seit einigen Jahren Kostüme und Masken aus ganz Europa sammelt. «Ziel ist es, allen Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, die Kostüme und Masken aller Gruppen in Ruhe in der Ausstellung ansehen zu können, die während der Fasnacht bis im Herbst offen ist», freut sich der OK-Präsident.

Highlight: 15. bis 17. Februar

Am Festwochenende reisen über zweitausend Fasnächtler aus dem Ausland nach Altstätten. Zusätzlich sind Medienteams aus ganz Europa angemeldet und auch Fangruppen werden erwartet, die sich dieses einmalige Fasnachts-Spektakel nicht entgehen lassen wollen. «Die Unterbringung dieser vielen Personen war eines der grösseren Probleme. Altstätten hat nur tausend Schlafplätze in Massenunterkünfte. Ein grosser Teil davon wäre in der Turnhalle Schöntal, die aber bereits für die restlichen Aktivitäten am Wochenende verwendet wird. Nun helfen uns die Gemeinden Rebstein und Oberriet mit Schlafplätzen in den Turnhallen und in Zivilschutzunterkünften aus. Auch alle Hotels in den umliegenden Dörfern von Altstätten sind für diese Zeit bereits ausgebucht», so der OK-Präsident Alex Zehnhäusern.

Programm:

15. Februar: Nach einem Fakelumzug durch das Altstätter Städtli werden an einem Unterhaltungsabend in der Schöntal Turnhalle alle Gruppen vorgestellt und mit Schweizer Tradition, aber auch mit Musik der auswärtigen Kulturen, begleitet.

16. Februar: An vier verschiedenen Vorführungsplätzen in Altstätten (siehe Plan oben) zeigen die Fasnachts-Gruppen ihre eigenen Traditionen.

17. Februar: Alle Gruppen laufen hintereinander in einem grossen Brauchtumsumzug durch die Altstätter Stadt.

Jede Gruppe braucht einen Begleiter

Seit fünf Jahren planen die Organisatoren das Kultur-und Brauchtumstreffen. «Die Planungsphase war ein langer Weg und deshalb sind wir froh, dass es endlich losgeht. Doch nun befinden wir uns in der Endspurtphase, wo wir zählen müssen, wie viele Leute effektiv nach Altstätten reisen werden. Denn die Einladungen wurden vor drei Jahren verschickt», erklärt Zehnhäusern. Dafür wurden Begleiter für jede einzelne Gruppe eingesetzt, die einerseits die Stadt Altstätten sehr gut kennen. Andererseits auch die Sprache der jeweiligen Gruppe sprechen. «Das war ebenfalls eine grosse Herausforderung. Bei einigen Ländern mussten wir auf Englisch ausweichen», sagt der OK-Präsident gegenüber FM1Today.

Es gibt nur typisch Schweizer Essen

Verpflegt werden die Fasnachts-Gruppen mit Produkten aus der Region. Das war den Organisatoren ein grosses Anliegen. Über 5000 Verpflegungen müssen am Fasnachts-Wochenende gewährleistet werden. «Alle Essen sind rein traditionell schweizerisch. Damit die ausländischen Gäste unsere Kost geniessen können und die Schweiz in vollen Zügen geniessen können», erklärt der OK-Präsident Alex Zehnhäusern stolz und freut sich auf das riesige Jubiläumsfest seiner Gruppe.

Neben diesem grossen Fasnachts-Event wird im Rest des FM1-Landes im Februar und März Fasnacht gefeiert. Eine Übersicht aller Umzüge und Fasnachts-Highlights erhältst du hier auf dieser Karte:



(bon)