Zuger Verletzungssorgen betreffen auch den kanadischen Stürmer David McIntyre, der sich beim Check des Lausanner Verteidiger Dario Trutmann am 11. Januar eine Nackenverletzung zugezogen hat. McIntyre kann erst in etwa einer Woche wieder mit dem Training beginnen kann.

In drei drei Wochen könnte Carl Klingberg wieder einsatzbereit sein. Der schwedische Stürmer fehlt dem EVZ seit seiner Wirbelverletzung am 30. November in Langnau.

