EVZ-Stürmer Carl Klingberg, wurde in Langnau liegend mit einer Halskrause vom Eis geführt © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Der EV Zug wird für unbestimmte Zeit ohne seinen erheblich verletzten schwedischen Leader Carl Klingberg (27) auskommen müssen.Der Stürmer war beim 2:1-Sieg der Zuger am Freitag in Langnau nach einem Zweikampf unglücklich mit dem Kopf voran in die Bande gestürzt.