Eva Luginger – Bei Dir

«Wie eine Welt ohne Sterne» beschreibt Eva in ihrer neuen Single die Situation, in der sie sich befand. Schnell kann der Alltag Freude und Magie im Leben verdrängen, es geht nichts voran und man steht einfach still. Durch Zufall oder Schicksal jedoch tritt eine neue Person ins Leben und alles ist auf einmal komplett anders. Man steht mit einem Lächeln im Gesicht am Morgen auf, die Farben sind intensiver und man spürt das Leben in sich drin. Diesen Augenblick und genau dieses Gefühl möchte Eva Luginger in ihrer Single «Bei Dir» einfangen: „Bei Dir, da kann ich mein Glück wiederfinden – Bei Dir, werd’ ich das was war überwinden -Mit Dir da kann ich noch einmal beginnen” singt die talentierte junge Frau.

Wo, wann und wie man diese Person finden kann, die das Leben wieder Sehenswert macht, kann Eva auch nicht beantworten. Ihre Empfehlung allerdings lautet: „Wenn der DJ meine Lieder hat, kann man ja mal auf der Tanzfläche mit der Suche beginnen“. (mandorla music)