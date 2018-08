Evakuierungen bei Pariser Metrolinie nach Technikpanne

Die Passagiere mussten teilweise aus Tunneln in Sicherheit gebracht werden, wie es auf dem offiziellen Twitterkonto der Linie 14 und von Betroffenen in sozialen Netzwerken hiess. Kurz nach 22.00 Uhr konnte der Verkehr schrittweise wieder aufgenommen werden.

Erst am 31. Juli hatte eine technische Panne den Verkehr auf einer der wichtigsten Metrolinien in Paris stundenlang lahmgelegt. Mehr als 3000 Pendler und Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden, nachdem der Zugverkehr der Linie 1 zum Erliegen gekommen war. Passagiere berichteten von chaotischen Szenen bei brütender Hitze. Dem Betreiber RATP zufolge verlief die Evakuierungsaktion vom Mittwochabend dagegen schnell und geordnet ab.

(SDA)