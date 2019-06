Evelyne Tschopp mit Wadenbeinbruch ausser Gefecht

Mit der Medizin-Studentin Evelyne Tschopp wird die aktuell erfolgreichste Schweizer Judoka mit einer Zwangspause konfrontiert © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Das Schweizer Judo-Nationalteam muss in dieser Woche an den Europameisterschaften im Rahmen der European Games in Minsk ohne die zweifache EM-Dritte Evelyne Tschopp auskommen.