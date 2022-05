Bruce Springsteen and the E Street Band

Bruce Springsteen und die E Street Band starten im Februar 2023 ihre Tournee mit einer Reihe noch anzukündigenden US-Arena-Terminen, gefolgt von Stadion-Shows in Europa und einem zweiten Tour-Abschnitt in Nordamerika. Wir freuen uns, den US-amerikanischen Künstler und die E Street Band am 13. Juni 2023 live im Stadion Letzigrund in Zürich zu begrüssen. Tickets für das Konzert sind ab 30. Mai 2022, 9 Uhr bei Ticketcorner erhältlich.

«After six years, I’m looking forward to seeing our great and loyal fans next year. And I’m looking forward to once again sharing the stage with the legendary E Street Band. See you out there, next year — and beyond.», so Springsteen.

Die Konzerte 2023 werden die ersten Live-Shows für Bruce Springsteen und die E Street Band seit dem Abschluss ihrer globalen, 14-monatigen «The River» Tour im Februar 2017 sein. Die Tour wurde von Billboard und Pollstar zur besten Tournee 2016 ausgezeichnet.

2021 stellte Springsteen seinen zuvor nie veröffentlichten Film «The Legendary 1979 No Nukes Concerts» vor, arbeitete mit Präsident Barack Obama an dem Buch «Renegades: Born In The USA» und nahm im Sommer seine rekordverdächtige Show «Springsteen On Broadway» wieder auf, um die Wiedereröffnung der Theater in New York City zu unterstützen.

Datum: Dienstag, 13. Juni 2023

Show: 19:00 Uhr

Ort: Stadion Letzigrund, Zürich

Tickets und weitere Informationen findest du hier.