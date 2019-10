«Die FM1-Shots sind die besten!»

Die Scheinwerfer schneiden Licht-Tunnels durch den Party-Nebel, Britney Spears trällert ihre besten Hits und die Olma-Besucher stehen mit Getränken in der Hand in kleinen Kreisen und schreien sich gegenseitig den Songtext ins Ohr. Auch am zweiten Olma-Dienstag verirrten sich die partyfreudigen in die FM1 Radio City. Was an einem guten Abend in der FM1 Radio City nicht fehlen darf, sind die legendären FM1-Shots.

Und was Coca Cola, Appenzeller Käse und FM1-Shots gemeinsam haben? Sie alle werden mit einem Geheimrezept gefertigt. Blau sind die FM1-Shots und so auch die Farbe der Zunge, nachdem man ihn getrunken hat. Eine Besucherin ist hellauf begeistert davon. «Es sind die allerbesten Shots, die es gibt! Bitte, bitte, verkauft diese auch an der Rhema in Altstätten», sagt sie mit blauer Zunge.

Auch Vitor kann dem blauen Getränk ein paar gute Worte abtun. «Sie schmecken gut, aber sie könnten ein wenig mehr Alkohol-Prozent haben», sagt er. Seine Begleitung Nathalie aber ist mit den FM1-Shots ganz zufrieden. «Sie sind gut und fliessen wunderbar den Hals hinunter», sagt sie.

Die FM1-Shots gibt es noch bis Ende Olma in der FM1 Radio City, und die Bilder des zweiten Olma-Donnerstags gibt es in der Galerie.