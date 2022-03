HECHT und 21st Century Orchestra mit Benefizkonzerten

Am 27. März 2022 tritt die Luzerner Band HECHT erstmals im KKL Luzern auf. Für die Mundartband, welche im April ihr neues Album «HECHT FOR LIFE» rausbringt und auf Tour geht ist der Auftritt im Salle Blanche etwas Besonderes. Für Frontsänger Stefan Buck ist dabei klar, wo der Fokus dieses Konzerts liegt: «Bei unserem Konzert im KKL stehen nicht wir im Zentrum, sondern der gemeinsame Wunsch mit den Besucher:innen zusammen die Menschen in Not in der Ukraine so schnell wie möglich zu unterstützen. Wir hoffen, wir können durch das zahlreiche Erscheinen der Zuschauer:innen ein wichtiges Zeichen setzen.»

Am 30. März steht dann das 21st Century Orchestra und der 21st Century Chorus unter der Leitung von Ludwig Wicki auf der Bühne. Das Publikum darf grosse musikalische Momente aus Hollywood Blockbustern der letzten Jahre wie Harry Potter, Lord of the Rings und Pirates of the Caribbean erwarten. «Wir sind dankbar mit unserem Orchester und unserer Musik einen Beitrag zu leisten, um die Not der betroffenen Bevölkerung in der Ukraine zu lindern», so Markus Müller, Geschäftsführer des 21st Century Orchestra.

Die Ticketpreise für die Konzerte sind bewusst tief gehalten, sie sollen für ein möglichst breites Publikum verfügbar sein. Freiwillig gibt es die Option mehr zu Spenden. Die gesamten Einnahmen, auch diejenigen aus der Konzertbar, kommen der Caritas Schweiz zugute.

Tickets gibt es ab sofort unter kkl-luzern.ch/tickets oder Montag – Freitag von 13-18.30 Uhr am Schalter im KKL Luzern.