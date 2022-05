Herbert Grönemeyer live im Hallenstadion Zürich

Noch in diesem Monat kehrt Herbert Grönemeyer auf die grossen Konzertbühnen zurück und feiert mit seiner Band das 20. Jubiläum des Multiplatin-Erfolgsalbums «Mensch». Für einige wenige der überwiegend Open Air stattfindenden Shows sind noch Tickets zu haben.

Schon jetzt steht fest, dass es im kommenden Jahr eine weitere Grönemeyer-Konzertreise geben wird. Neun Konzerte in den grössten Hallen Deutschlands sowie jeweils eine Show in Österreich und der Schweiz stehen dann auf dem Programm des Künstlers. Der offizielle Vor-verkauf startet am Freitag, 20. Mai 2022 um 10 Uhr bei Ticketcorner.

Tourdaten:

16. Mai 2023 Kiel – Wunderino Arena

18. Mai 2023 Hamburg – Barclays Arena

19. Mai 2023 Dortmund – Westfalenhalle

21. Mai 2023 Berlin – Mercedes-Benz Arena

22. Mai 2023 Hannover – ZAG Arena

24. Mai 2023 Wien – Stadthalle Halle D

25. Mai 2023 München – Olympiahalle

27. Mai 2023 Köln – Lanxess Arena

28. Mai 2023 Mannheim – SAP Arena

30. Mai 2023 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

31. Mai 2023 Zürich – Hallenstadion